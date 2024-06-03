Azerconnect Group основной партнер Национального форума по кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - При партнерстве Azerconnect Group, ведущей ИКТ-компании в Азербайджане, в Баку состоялся 3-й Национальный форум по кибербезопасности, организованный Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана.

Во время церемонии открытия мероприятия заместитель генерального директора Azerconnect Group Довлет Довлетов рассказал о передовом опыте компании в укреплении экосистемы кибербезопасности. На форуме была представлена инициатива Azerconnect Group по совершенствованию центра операционной безопасности. Также была представлена подробная информация о шагах компании по обучению местных специалистов в области кибербезопасности.

На форуме, при участии государственных учреждений, частных компаний и представителей бизнеса, состоялись важные обсуждения по вопросам безопасности критической информационной инфраструктуры, образования в области кибербезопасности, кадровых ресурсов и формирования кибердиаспоры.

Отметим, что Azerconnect Group, один из крупнейших работодателей в области ИКТ, является членом Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана.

Azerconnect Group - компания, предоставляющая услуги в динамично развивающихся областях ИКТ и высоких технологий в Азербайджане. Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.