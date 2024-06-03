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Azerconnect Group основной партнер Национального форума по кибербезопасности

ИКТ Материалы 3 июня 2024 15:43 (UTC +04:00)
Azerconnect Group основной партнер Национального форума по кибербезопасности
Фото: Azerconnect

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БАКУ /Trend/ - При партнерстве Azerconnect Group, ведущей ИКТ-компании в Азербайджане, в Баку состоялся 3-й Национальный форум по кибербезопасности, организованный Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана.

Во время церемонии открытия мероприятия заместитель генерального директора Azerconnect Group Довлет Довлетов рассказал о передовом опыте компании в укреплении экосистемы кибербезопасности. На форуме была представлена инициатива Azerconnect Group по совершенствованию центра операционной безопасности. Также была представлена подробная информация о шагах компании по обучению местных специалистов в области кибербезопасности.

На форуме, при участии государственных учреждений, частных компаний и представителей бизнеса, состоялись важные обсуждения по вопросам безопасности критической информационной инфраструктуры, образования в области кибербезопасности, кадровых ресурсов и формирования кибердиаспоры.

Отметим, что Azerconnect Group, один из крупнейших работодателей в области ИКТ, является членом Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана.

Azerconnect Group - компания, предоставляющая услуги в динамично развивающихся областях ИКТ и высоких технологий в Азербайджане. Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Azerconnect Group основной партнер Национального форума по кибербезопасности
Azerconnect Group основной партнер Национального форума по кибербезопасности
Azerconnect Group основной партнер Национального форума по кибербезопасности
Azerconnect Group основной партнер Национального форума по кибербезопасности
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