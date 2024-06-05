К концу 2027 года объекты ADNOC будут способны автономно контролировать скважины - Крис Купер

БАКУ /Trend/ - Планируется, что к концу 2027 года все объекты ADNOC будут способны автономно, без вмешательства человека, контролировать все скважины.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор технологической компании AIQ (ОАЭ) Крис Купер в ходе панельной дискуссии на тему «Новые технологии и цифровизация» в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

«Мы создаем решения на основе искусственного интеллекта, которые работают на уровне бурения, а также ориентированные на уровень скважины и пласта. Даже в сфере переработки и сбыта мы рассматриваем возможность создания цифровых двойников, чтобы проводить предиктивную аналитику компонентов на заводе. У нас также есть решения для измерения, мониторинга и сокращения выбросов. Помимо этого, мы предлагаем решения, направленные на охрану труда и технику безопасности. Мы знаем о важности экологической составляющей, но не забываем и о вопросах охраны труда и техники безопасности. Сейчас я хочу осветить лишь некоторые из этих решений, чтобы дать представление о том, как искусственный интеллект используется в AdNoc сегодня и какие направления развития мы планируем на будущее. Например, у нас есть продукт под названием RoboWell. Это не робот, а цифровая система, интегрированная с искусственным интеллектом. К концу 2027 года планируется, что все объекты ADNOC будут способны автономно, без вмешательства человека, контролировать все скважины», - сказал Купер.

По его словам, решения компании позволяют в условиях безопасной обстановки на берегу, например, из диспетчерской, автономно управлять дроссельными клапанами и регулировать их в зависимости от давления.

"Это позволяет увеличить производственную мощность на 2-5 процентов, повысить стабильность скважины на 50 процентов и снизить подъем газа на 30 процентов. Подумайте, что это значит для вашего бизнеса: это феноменальные цифры. Экстраполируйте эти показатели на все скважины и интегрируйте их, чтобы увидеть, как можно повлиять на все пласты. Здесь открываются огромные возможности и неиспользованная ценность, в чем мы можем вам помочь", - добавил Купер.

Он отметил, что AIQ использует искусственный интеллект для сокращения выбросов.

«Мы, AIQ, используем ИИ для сокращения выбросов и производства баррелей с гораздо меньшим содержанием углерода. Мы стремимся делать это в глобальном масштабе», - сказал Купер.