Компания bp о новых технологиях в работе в Азербайджане, Грузии и Турции

БАКУ /Trend/ - Компания bp поддержала несколько стартапов в регионе, в который входят Азербайджан, Грузия и Турция, и разработка этих стартапов представляет интерес с точки зрения цифровизация операции компаний в дананом регионе.

Об этом сказала, выступая на Бакинском энергетическом форуме, представитель региональной структуры bp в Азербайджане, Грузии и Турции Айтен Гаджиева, сообщает Trend.

По ее словам, команда IT-экспертов компании в Азербайджане насчитывает 50 специалистов.

Касаясь использования цифровых технологий в Азербайджане, Гаджиева назвала дистанционный мониторинг подводных операций bp на азербайджанском шельфе Каспия, спутниковое наблюдение за работой нефтепровода Баку -Тбилиси-Джейхан и других трубопроводов.

"Также новые цифровые технологии используются на седьмой добывающей платформе ACE блока Азери -Чираг-Гюнешли. Кроме того, с января 2024 года на АЧГ идёт 4D-сейсмика - впервые на Каспии", - отметила Гаджиева.

По ее словам, компания держит руку на пульсе развития современных технологий для их использования в этом регионе..