«Nar» обучает специалистов в области ИКТ в регионах Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - «Nar» уделяющий особое внимание регионам с помощью доступных цен и социальных проектов, на этот раз провел встречу на высоком уровне в расположенном в Гяндже Азербайджанском технологическом университете дав старт первому проекту сотрудничества с университетом.

Первым проектом, реализованным в рамках меморандума о взаимопонимании и долгосрочном сотрудничестве, стал тренинг «Основы мобильной связи», подготовленный и проведенный техническим персоналом «Nar» для студентов, изучающих технические специальности. Обучение, которое проводится с целью подготовки специалистов индустрии, владеющих передовыми мобильными технологиями и строящих карьеру, соответствующую их квалификации, позволяет студентам обогатить теоретические знания практическим опытом.

Отметим, «Nar» и Азербайджанский технологический университет подписали Меморандум о взаимопонимании и начали сотрудничество в направлении подготовки специалистов в области телекоммуникаций в феврале этого года. Основная цель сотрудничества – подготовка профессионалов в сфере связи путем построения моста между индустрией связи и академическим образованием в регионах Азербайджана.

Подробную информацию о социальных проектах, реализуемых «Nar», можно получить на официальном сайте оператора (nar.az).

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.