Ведется работа над проектом разработки инвестиционного калькулятора в Азербайджане (Дополнено)

Первая версия опубликована в 14:32

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведется работа над проектом разработки инвестиционного калькулятора в Азербайджане.

Как передает в среду Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в кулуарах проходящего в Баку семинара по индексу готовности интеллектуальной промышленности.

"4SIM на следующем этапе совместно с AZPROMO, UNESCAP, Всемирным экономическим форумом и другими партнерами проведет мероприятия в области инвестиционных технологий. В то же время проект разработки инвестиционного калькулятора для Азербайджана будет продолжен. Мы также станем частью цифровизации малого и среднего бизнеса, предусмотренной в стратегии развития цифровой экономики, которую мы начали", - подчеркнул он.

По его словам, 4SIM при министерстве экономики обсудил рамки сотрудничества с компаниями Meta и Google.

"Ежегодно в Сан-Франциско организуется встреча с 300 крупнейшими технологическими компаниями мира. В этом году мы также приняли участие в этом мероприятии. На встрече мы обсуждали проекты, связанные с применением искусственного интеллекта в государственном и частном секторах Азербайджана, а также инициативы по развитию цифровой экономики. Meta, Google и другие крупные компании получили заключения по более чем 60 инициативам, запланированным в рамках этой стратегии", - добавил он.

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