«Azercell Könüllüləri» поздравили детей с праздником (ФОТО)

Волонтеры реализовали очередную благотворительную инициативу под девизом «Поделимся радостью!» в преддверии Нового года

Организация «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell») провела очередную благотворительную акцию по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. В рамках акции, организованной под девизом «Поделимся радостью!», волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны, а также малообеспеченные семьи, и вручили их детям праздничные подарки. В рамках этой инициативы было охвачено более 200 детей.

Кроме того, при содействии Исполнительной власти Хаджикабулского района «Azercell Könüllüləri» организовали праздничное мероприятие для детей этого региона. В ходе визита были проведены развлекательные мероприятия для детей.

Списки детей были предоставлены Исполнительной властью Хаджикабулского района и Общественным объединением «Zəfər».

Следует отметить, что волонтерская группа «Azercell Könüllüləri», состоящая из сотрудников компании, была создана в 2004 году. С тех пор она регулярно проводит социальные проекты и благотворительные инициативы.

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