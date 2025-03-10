В Азербайджане улучшен уровень обеспечения высокоскоростным интернетом

БАКУ /Trend/ - За последние 4 года количество учреждений и хозяйств в Азербайджане, имеющих стабильный доступ к высокоскоростному интернету, увеличилось в 13 раз и достигло почти 3 миллионов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Шахин Бабаев на отчетном мероприятии по проекту "Онлайн Азербайджан".

Он отметил, что проект "Онлайн Азербайджан" был нацелен на обеспечение всех регионов страны высокоскоростным и стабильным широкополосным интернетом как для бизнеса, так и для хозяйственной деятельности с использованием современных технологий.

"Благодаря совместным усилиям многих партнеров поставленная цель была достигнута", - добавил Ш.Бабаев.

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