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В Азербайджане выросла стоимость информационно-коммуникационных услуг

ИКТ Материалы 17 июня 2025 16:02 (UTC +04:00)
В январе-мае более 30 процентов доходов от информационно-коммуникационных услуг пришлись на сферу мобильной телефонной связи.
В Азербайджане выросла стоимость информационно-коммуникационных услуг

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Стоимость услуг, оказанных в сфере информации и связи в январе-мае 2025 года, составила 1,417 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года стоимость оказанных услуг выросла на 7,3 процента в реальном выражении.

За отчетный период 74,3 процента услуг в этой сфере были оказаны населению.

34,6 процента, или 490,3 миллиона манатов доходов от услуг сформированы в сфере мобильной телефонной связи.

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