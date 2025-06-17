В Азербайджане выросла стоимость информационно-коммуникационных услуг

БАКУ /Trend/ - Стоимость услуг, оказанных в сфере информации и связи в январе-мае 2025 года, составила 1,417 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года стоимость оказанных услуг выросла на 7,3 процента в реальном выражении.

За отчетный период 74,3 процента услуг в этой сфере были оказаны населению.

34,6 процента, или 490,3 миллиона манатов доходов от услуг сформированы в сфере мобильной телефонной связи.