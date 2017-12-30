Узбекская авиакомпания объявляет тендер

30 декабря 2017 14:16 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 50) 669-48-84
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Ташкентцев начинают обслуживать автобусы от JV MAN Auto-Uzbekistan
Бизнес 16:12
Для пассажиров прямых ж/д рейсов из Узбекистана в Россию и Казахстан вводятся скидки
Бизнес 15:16
"Эйр Астана" объявляет тендер на закупку аксессуаров
Тендеры 15:04
Узбекистан и Нидерланды будут обмениваться информацией в налоговой сфере
Бизнес 13:25
Юридические компании Узбекистана и Китая договорились о совместной защите интересов бизнеса
Бизнес 11:32
В праздники ж/д перевозки внутри Узбекистана подешевели
Бизнес 11:17
Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос
Бизнес 29 декабря 19:46
Центробанк Узбекистана усилит анализ инфляционных процессов
Бизнес 29 декабря 16:24
Узбекистан и Украина договорились сотрудничать в сфере развития ореховодства
Экономика 29 декабря 15:51
Россия планирует построить атомную электростанцию в Узбекистане
Энергетика 29 декабря 15:28
В 2018 г. в Узбекистане расширится работа межбанковского денежного рынка
Бизнес 29 декабря 13:26
Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики
Энергетика 29 декабря 13:03
Центробанк Узбекистана прогнозирует увеличение денежной массы
Бизнес 29 декабря 12:56
Центробанк Узбекистана в 2018 г ожидает темпы экономического роста в пределах 6%
Бизнес 29 декабря 12:07
Предприятия легкой промышленности Узбекистана экспортировали продукцию более чем на $1 млрд
Бизнес 29 декабря 10:56
Президент Узбекистана поручил развивать химическую промышленность
Бизнес 29 декабря 10:50
Туркменистан объявил тендер по осетровому комплексу
Тендеры 29 декабря 10:39
Минпром Туркменистана закупит упаковочный материал
Тендеры 29 декабря 09:47