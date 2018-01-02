"Эйр Астана" объявляет тендер на закупку шин для спецтехники

2 января 2018 14:09 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 50) 669-48-84
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
"Эйр Астана" объявляет тендер на закупку транспортно-экспедиционных услуг
Тендеры 20 декабря 2017 16:42
«Эйр Астана» планирует запустить новые маршруты в города Узбекистана
Бизнес 7 декабря 2017 10:54
АО "Эйр Астана" объявляет тендер для покупки картриджей
Тендеры 6 декабря 2017 15:44
«Эйр Астана» закупает полиграфическую продукцию
Тендеры 6 декабря 2017 15:40
В Казахстане открылся авиационно-технический центр «Эйр Астана»
Бизнес 6 декабря 2017 11:51
АО "Эйр Астана" объявляет тендер на услугу аренды жилья для сотрудников на 2018
Тендеры 2 декабря 2017 10:06
АО "Эйр Астана" объявляет тендер по услуге аренды жилья для сотрудников
Тендеры 1 декабря 2017 10:15
Увеличивается число авиарейсов между Казахстаном и Узбекистаном
Бизнес 24 ноября 2017 09:59
Приватизация нацкомпаний Казахстана может начаться во II половине 2018 г.
Бизнес 15 ноября 2017 13:20
«Эйр Астана» приступает к передислокации
Центральная Азия 31 октября 2017 15:19
Эйр Астана закупает услуги аренды нежилых помещений
Казахстан 20 октября 2017 11:14
Регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва - авиакомпания
Бизнес 25 сентября 2017 11:42
Самолет "Эйр Астаны" сел в аэропорту Алматы с выключенным двигателем
Казахстан 7 марта 2017 12:52
Казахстанская «Эйр Астана» подписала контракт на поставку 7 новых Airbus
Бизнес 17 июня 2015 16:21
Регулярный рейс Астана-Бангкок запустят в середине декабря
Казахстан 25 ноября 2014 16:03
Казахстан до 2020 года закупит свыше 60 новых самолетов
Бизнес 29 октября 2014 13:50
Авиакомпания Казахстана в 2015 году откроет рейс Астана-Тбилиси
Казахстан 4 сентября 2014 09:03
Авиаперевозчикам Казахстана рекомендовано отказаться от полетов в Украину - глава комитета
Казахстан 18 июля 2014 14:51