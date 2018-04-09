БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер на закупку услуг такси, сообщает банк в понедельник.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 18 апреля 2018 года не позднее 16:00 в главный офис банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008

Дополнительную информацию можно получить по следующим контактам:

Конкурсный (Тендерный) комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета Э. Махмудов

Телефон: (+994 12) 492-00-80 (внутренний номер 1233)

Факс: (+994 12) 437-71-21

Moб.: (+994 55) 212-03-31

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