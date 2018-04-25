AccessBank объявил тендер на продление лицензии для ПО

БАКУ /Trend/ - AccessBank объявил тендер на продление лицензии для Microsoft Enterprise Agreement, сообщает банк в среду.

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 201-07-98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 30 апреля 2018 года.

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