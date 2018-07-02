Азербайджанский AccessBank объявил тендер

2 июля 2018 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, распространенном в понедельник, тендер объявлен на приобретение лицензии Oracle Database Standard Edition.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az, либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 6 июля 2018 года.

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