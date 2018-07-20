«Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку тампонажного цемента

20 июля 2018 16:36 (UTC+04:00)

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