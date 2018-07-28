КТК объявил тендер на техобслуживание гидротехнических сооружений

28 июля 2018 10:44 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Международный нефтегазовый консорциум объявил в Туркменистане маркетинговый опрос
Тендеры 11:05
Туркменистан объявил тендер по реконструкции газового терминала
Тендеры 27 июля 20:05
Трубный завод в Туркменистане закупит оборудование
Тендеры 26 июля 18:06
Итальянская Eni объявила тендер в Туркменистане
Тендеры 25 июля 09:47
НПЗ в Туркменбаши закупит буровое оборудование
Энергетика 24 июля 11:41
КТК объявил тендер на техобслуживание узлов учета нефти и газа
Тендеры 20 июля 11:58
Лента новостей
Генеральный директорат Турции по управлению автодорогами объявляет тендер
Тендеры 12:02
Ниязи Сафаров: SOCAR Polymer - крупнейший проект в ненефтяной экономике Азербайджана
Бизнес 11:55
S&P: Валютные резервы Центробанка Азербайджана могут вырасти на 70% до 2022 г.
Бизнес 11:44
Премьеры Британии и Чехии считают важным достижение успешного соглашения по Brexit
Европа 11:38
"Узбекские авиалинии" вновь стали самой пунктуальной авиакомпанией
Туризм 11:34
США намерены разместить оружие в космосе
США 11:32
В КНДР создали группу по развитию диалога с Японией
Другие страны 11:29
Узбекистан и Россия могут провести первый межрегиональный форум
Бизнес 11:26
В Хомс после освобождения вернулись более тысячи семей беженцев
Арабские страны 11:24