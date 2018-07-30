Международный банк Азербайджана привлечет аудитора

30 июля 2018 11:31 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Процессинговый центр в Азербайджане привлечет налогового консультанта
Тендеры 28 июля 14:06
В Азербайджане будет реконструирован Дом бакинских ханов
Тендеры 28 июля 13:15
Услуги Международного банка Азербайджана теперь в терминалах “E-manat”
Бизнес 26 июля 19:09
Банк ВТБ (Азербайджан) закупает банкоматы с функцией ресайклинга
Тендеры 25 июля 18:31
Банк ВТБ (Азербайджан) закупает лицензию и техподдержку для IT-оборудования
Тендеры 25 июля 18:30
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер
Тендеры 25 июля 18:26
Лента новостей
На переговоры в Сочи прибыла делегация сирийского правительства
Арабские страны 11:39
В Китае заявили, что открыты к диалогу с США по торговле
Китай 11:37
В Пекине разбился вертолет
Китай 11:35
Из блюд азербайджанской кухни люблю все - Анжелика Агурбаш (ФОТО)
Звёздный мир 11:35
В Индонезии 800 туристов оказались заблокированными на горе из-за оползней
Другие страны 11:33
МВД Турции заявило о ликвидации свыше 30 террористов
Турция 11:21
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС
Политика 11:13
Компания Norm наградила победителей конкурса (ФОТО)
Бизнес 11:09
Филиал Нацбанка Казахстана объявляет тендер в рамках ремонта гаража
Тендеры 11:04