Минюст Азербайджана закупает компьютеры

11 августа 2018 13:01 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госкомимущества Азербайджана привлекает экспертов в сфере приватизации
Тендеры 10:45
Минтруда Азербайджана закупает квартиры для ветеранов и семей шехидов
Тендеры 10:15
Ипотечный фонд Азербайджана расширяет функционал системы электронной ипотеки
Тендеры 9 августа 10:44
ПО "Азнефть" объявило тендер
Тендеры 30 июля 13:24
Международный банк Азербайджана привлечет аудитора
Тендеры 30 июля 11:31
Процессинговый центр в Азербайджане привлечет налогового консультанта
Тендеры 28 июля 14:06
Лента новостей
Поезд Баку-Балакен не прибыл в пункт назначения из-за затопления участка железной дороги
Происшествия 14:18
Лесной пожар под Валенсией взят под контроль
Европа 14:16
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 6-10 августа
Энергетика 14:08
Привлекаются инвестиции в лёгкую промышленность Ташкента (ФОТО)
Бизнес 13:58
КТК объявил тендер на право заключения договора в рамках инженерных изысканий
Тендеры 13:49
В Азербайджане сохранится прохладная погода
Общество 13:46
КТК объявил тендер в рамках реконструкции водопроводных сетей
Тендеры 13:40
Азербайджан более чем вдвое увеличил экспорт электроэнергии
Энергетика 13:36
Туркменистан и ОАЭ обсудили консульские вопросы
Туркменистан 13:17