Госкомимущества Азербайджана закупит программное обеспечение

28 августа 2018 14:14 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Минналогов Азербайджана привлекает оценщика
Тендеры 27 августа 16:37
Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева закупит оборудование
Тендеры 27 августа 15:57
ИВ Балакенского района привлечет подрядчика для капремонта жилищного фонда
Тендеры 25 августа 18:29
IOM объявила три тендера в рамках модернизации Госмиграционной службы Азербайджана
Тендеры 24 августа 17:01
AzerGold закупает программное обеспечение
Тендеры 23 августа 14:08
Трест “Neftqaztikinti” азербайджанской госкомпании SOCAR объявил тендер
Тендеры 21 августа 15:46
Лента новостей
Число сейсмостанций в Азербайджане будет увеличено
ИКТ 15:14
Азербайджанская Mega Insurance завершила I полугодие с прибылью
Бизнес 14:57
Месячное потребление электроэнергии в Узбекистане растет
Узбекистан 14:52
Азербайджанская певица выступит с концертом, посвященного Дню знаний (ВИДЕО)
Звёздный мир 14:52
Премьер Италии посетит Россию 24 октября
Россия 14:49
ЕС реализует в Таджикистане проект по актуарной науке
Таджикистан 14:37
Отношения Турции и России не являются альтернативой отношениям Анкары и Вашингтона – МИД Турции
Турция 14:37
Нацбанк лишил Эксимбанк и Qazaq Banki лицензий на проведение банковских операций
Казахстан 14:36
Минобороны Южной Кореи попросило парламент рекордно увеличить военный бюджет страны
Другие страны 14:33