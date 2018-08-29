Аэропорт Узбекистана объявляет тендер на поставку полиэтиленовой пленки

29 августа 2018 20:10 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
«Узбекские авиалинии» объявляют тендер на приобретение авиационного керосина
Тендеры 20:38
Банк в Узбекистане объявляет тендер на закупку новых платежных терминалов
Тендеры 20:35
Узбекские авиалинии объявляют тендер на приобретение информационных стикеров
Тендеры 19:52
Узбекистан заинтересован в грузоперевозках по железной дороге «Баку-Тбилиси-Карс»
Бизнес 16:47
В Турции возросло количество зарегистрированных компаний с капиталом из государств Центральной Азии
Бизнес 16:29
Узбекистан и Азербайджан устанавливают партнерские связи в сфере туризма
Бизнес 15:40
Лента новостей
Минналогов Азербайджана выявило нарушения в деятельности ряда кафе и магазинов
Экономика 21:11
Президент Ильхам Алиев утвердил порядок использования средств Фонда молодежи Азербайджана
Политика 20:59
ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере журналистского образования
Туркменистан 20:52
Приезд армянского игрока в покер на оккупированные азербайджанские земли говорит о плачевном состоянии вражеской армии - депутат
Политика 20:49
«Узбекские авиалинии» объявляют тендер на приобретение авиационного керосина
Тендеры 20:38
Банк в Узбекистане объявляет тендер на закупку новых платежных терминалов
Тендеры 20:35
В Азербайджане проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений (ФОТО)
Общество 20:29
Посол Аргентины в Азербайджане завершил дипмиссию
Политика 20:26
Важно еще больше развивать культурные связи между Турцией и Азербайджаном - Бинали Йылдыры
Политика 20:19