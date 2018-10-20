Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку лекарственных средств

20 октября 2018 10:29 (UTC+04:00)

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