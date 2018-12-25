Минэнерго Туркменистана объявило тендер на поставку оборудования для строительства ЛЭП

25 декабря 2018 09:19 (UTC+04:00)

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