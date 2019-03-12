Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер

12 марта 2019 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер на приобретение запасных частей для модели банкомата Diebold/Wincor Nixdorf

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 18 марта 2019 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008 Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Фарана Гейдарова

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1163)

Факс: 012 437-71-21

Moб.: 055 862-41-53

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