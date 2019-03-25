Трест SOCAR закупает абразивные материалы

25 марта 2019 12:15 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджан и BP могут начать геологоразведку в Аральском море
Энергетика 24 марта 15:17
Азербайджан значительно увеличит добычу газа
Энергетика 22 марта 17:00
Испанская компания будет производить нефтегазодобывающие установки в Азербайджане
Энергетика 22 марта 14:14
НПЗ Star поможет Турции сократить импорт дизеля до 40%
Энергетика 22 марта 12:13
Азербайджан огласил прогнозируемые объемы транзита туркменской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан
Энергетика 22 марта 09:58
Сделка ОПЕК+ может принести Азербайджану большую коммерческую выгоду - вице-президент SOCAR
Энергетика 21 марта 20:16
Лента новостей
В Азербайджане с апреля ветеранам войны будет назначена президентская пенсия
Общество 13:44
Азербайджанец приготовил люля-кебаб, покрытый золотом (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 13:42
Известный израильский певец совершил прогулку по Баку и отведал блюда азербайджанской кухни (ВИДЕО)
Культура 13:22
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае достигло 78
Китай 13:09
Израиль стянул две военные бригады к границе с сектором Газа
Израиль 13:08
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 18 марта - 22 марта
Энергетика 13:07
Часть Сумгайыта останется без света
Общество 12:55
Азербайджанское масло весело скользит по Украине (ВИДЕО,ФОТО)
Интересное 12:47
В Баку сохранится ветреная погода
Общество 12:42