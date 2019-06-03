Управление при минэкологии закупит транспортные средства

3 июня 2019 09:28 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Экологи обследовали место извержения проснувшегося накануне грязевого вулкана в Азербайджане (ФОТО)
Общество 29 мая 15:23
В Шамахинском районе ожил грязевой вулкан
Общество 28 мая 16:20
Герои мультфильмов "оживут" на металлических бочках в Баку
Культура 23 мая 10:45
Минэкологии Азербайджана об угрозе подержанных автомобилей для окружающей среды (Эксклюзив)
Общество 15 мая 21:16
ПО "Азнефть" закупает дизельные генераторы
Тендеры 11 мая 17:28
В Азербайджане ведутся масштабные работы по предотвращению лесных пожаров
Общество 3 мая 16:56
Лента новостей
Госслужба автотранспорта Азербайджана о перевозках пассажиров в ночное время
Общество 09:30
Глава МИД Таджикистана встретился с президентом Ирана
Центральная Азия 09:30
В Азербайджане будет проведен конкурс для учителей, желающих сменить место работы
Общество 09:22
Суданский военный совет обвинили в преступлениях против оппозиции
Другие страны 09:17
Тяжелое ДТП в Масазыре, есть погибший
Происшествия 09:17
Суданские военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции в Хартуме
Другие страны 08:45
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Тихом океане у Королевства Тонга
Другие страны 08:12
Fitch: Добыча газа в Азербайджане вырастет
Энергетика 08:00
США и Израиль намерены предложить России сделку по Сирии
Арабские страны 07:50