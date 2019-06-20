БАКУ/Trend/ - ОАО “Азербайджанская промышленная корпорация” объявило международный тендер. Целью является обеспечение оптимального использования природных ресурсов, развития алюминиевой промышленности в Азербайджане, повышения конкурентоспособности и снабжения алюминиевой промышленности местным сырьем, а также дальнейшей разработки алунитовых месторождений, передает Trend со ссылкой на ОАО.

Непосредственной задачей двухэтапного тендера является привлечение компании-консультанта для оценки запасов алунитовой руды, с целью получения алунитового концентрата, необходимого для производства глинозема в Дашкесанском алунитовом месторождении Заглик, выбора экономически рентабельной, экологически безопасной технологии для извлечения из алунитового концентрата глинозема, удобрений и других полезных продуктов.

Отметим, что и в 1929-1942, 1955-1958 и 1968-1970 годах на Загликском алунитовом месторождении проводились поисково-оценочные, прецизионные и эксплуатационно-разведывательные работы.

Однако, в отличие от прежних технологий, существующие сегодня методы, позволяют за счет обогащения руды на месте добычи, значительно удешевить ее транспортировку и переработку на Гянджинском глиноземном заводе.

С целью подготовки сборника основных условий по тендеру, рассмотрения предложений, их оценки и сравнения в ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», был создан совет экспертов. В его состав вошли опытные инженеры и специалисты из министерства экологии и природных ресурсов, Национальной академии наук, Агентства безопасного проведения работ в промышленности и горного контроля МЧС, ЗАО «Азерголд» и ОАО “Азербайджанская промышленная корпорация”.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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