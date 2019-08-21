Министерство молодежи и спорта привлекает услуги по проведению детского конкурса

21 августа 2019 18:42 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
“Aqrolizinq” привлекает услуги по перевозке удобрений
Тендеры 2 августа 12:18
ITV закупает различные товары и услуги
Тендеры 1 августа 19:01
Состоялось первое заседание оргкомитета, созданного в связи с конкурсом "Восхождение"
Политика 31 июля 16:43
Азербайджанское ОАО привлечет строительные услуги
Тендеры 27 июля 16:26
Азербайджанское ОАО объявило тендер в рамках строительства агропарка в Геранбое
Тендеры 27 июля 15:41
ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" привлечет услуги для работ в Товузе
Тендеры 27 июля 15:28
Лента новостей
Обнародованы результаты приема документов в учреждения профобразования Азербайджана
Общество 19:31
«Азертютюн» поднял закупочные цены на табачное сырье азербайджанских фермеров
Бизнес 19:22
Индекс цен отечественных производителей на промышленные товары в Грузии вырос на 2,8%
Финансы 19:01
Грузия начинает переговоры с авиакомпаниями США о прямых рейсах
Туризм 18:55
Азербайджанская компания определилась со сроками автодорожного строительства в Европе
Бизнес 18:39
Награждены военнослужащие и гражданские работники Особой службы государственной охраны
Политика 18:29
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Бахлулу Алиеву звания генерал-майора
Политика 18:27
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Сабиру Нагиеву звания генерал-лейтенанта
Политика 18:24
Выпускники двух школьных классов в Баку поступили в вузы в полном составе
Общество 18:16