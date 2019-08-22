Туркменистан закупит стройматериалы для ряда министерств

22 августа 2019 09:02 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Туркменистан сообщает о начале прокладки четвертой ветки газопровода в Китай
Энергетика 09:11
Туркменистан обсуждает программу ООН по контролю за контейнерными перевозками
Туркменистан 09:05
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку запчастей
Тендеры 21 августа 17:58
"Узбекские авиалинии" открывают тендер на закупку электролита
Тендеры 21 августа 17:01
ЕБРР выделил кредит на частный бизнес-проект в Туркменистане
Финансы 21 августа 16:36
ЮНИСЕФ обсуждает в Ашхабаде проблему Арала
Туркменистан 21 августа 16:30
Лента новостей
В январе-июле граждане Азербайджана в Турции приобрели более 600 объектов недвижимости
Турция 09:12
Туркменистан сообщает о начале прокладки четвертой ветки газопровода в Китай
Энергетика 09:11
Туркменистан обсуждает программу ООН по контролю за контейнерными перевозками
Туркменистан 09:05
Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем и роботом "Федором" стартовала с Байконура
В мире 08:47
В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
В мире 08:31
Швейцария опустит свою валюту
В мире 08:28
Глава Пентагона заявил, что не доверяет Ким Чен Ыну
В мире 08:14
Завершены земляные работы в рамках строительства микротоннеля для TAP
Энергетика 08:00
Около 1 тыс. военных и полицейских прибыли на восток Индонезии, где вспыхнули беспорядки
В мире 07:48