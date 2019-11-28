Нефтяной госконцерн Туркменистана приобретет геофизическое оборудование

28 ноября 2019 10:11 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит насосы
Тендеры 10:15
Petronas подготовила в Туркменистане экопроект
Энергетика 10:15
В Туркменистане запущен единый интернет-портал государственных услуг
Бизнес 09:42
НПЗ в Туркменистане готовит проект по производству бензола
Энергетика 09:38
Постоянный нейтралитет Туркменистана: За долгосрочный мир и безопасность на планете
Туркменистан 27 ноября 20:15
"ЛУКОЙЛ-Узбекистан" закупает фильтрующий патрон путем тендера
Тендеры 27 ноября 16:02
Лента новостей
ЦИК Азербайджана о числе кандидатов, зарегистрированных на муниципальных выборах
Политика 10:52
На турецкую воинскую часть совершено нападение, есть погибший
Турция 10:46
Экспорт из Стамбула и Анкары в Иран превысил $1 млрд (эксклюзив)
Турция 10:44
Какие сектора экономики Турции привлекают иностранных инвесторов?
Турция 10:43
На Филиппинах при взрыве гранаты пострадали 11 человек
Другие страны 10:38
Обнародовано число зарегистрированных в Турции кыргызстанских компаний
Турция 10:35
Стали известны новые подробности грязной аферы "Мусават" - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 10:30
За десять месяцев 2019 года Турция увеличила экспорт фруктов и овощей в Россию
Турция 10:26
Экспорт из Стамбула и Анкары в Китай превысил $1 млрд (Эксклюзив)
Турция 10:20