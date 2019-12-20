Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку запчастей

20 декабря 2019 16:10 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистан снизил производство природного газа
Энергетика 16:50
В Узбекистан прибыл новый военный вертолет поставленный Россией
Транспорт 16:10
Мэрия Ашхабада объявила тендер на строительство паркового комплекса
Тендеры 15:52
Корея будет ежегодно выделять грант для развития энергетического сектора Узбекистана
Энергетика 15:41
Нефтяной концерн Туркменистана приобретет автотехнику
Тендеры 15:23
Южнокорейские компании создали в Узбекистане лабораторию неразрушающего контроля
Энергетика 15:02
Лента новостей
Роза Зергерли удостоена премии Казахстана - Qazax Music Awards
Звёздный мир 16:57
ЕБРР поддерживает разработку стратегии управления отходами в Грузии
Финансы 16:53
Узбекистан снизил производство природного газа
Энергетика 16:50
S&P Global Platts: «Южный газовый коридор» поможет Европе снизить выработку угля
Энергетика 16:49
В Турции построят солнечную электростанцию
Энергетика 16:44
ЦИК Азербайджана: Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы представители 15 партий
Политика 16:42
Грузия значительно увеличила импорт нефтепродуктов из Турции
Энергетика 16:40
Проект по энергоэффективности реализуют в деловом центре Казахстана
Бизнес 16:39
В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)
Общество 16:39