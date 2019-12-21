Миль-муганский коллектор закупит стройматериалы

21 декабря 2019 14:50 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Трест SOCAR объявляет тендер
Тендеры 19 декабря 11:13
Одно из управлений SOCAR закупит электротовары
Тендеры 18 декабря 09:34
Госагентсво по жилищному строительству закупит седаны
Тендеры 14 ноября 09:55
DOST закупит компьютерную технику и оборудование
Финансы 8 ноября 10:19
«Азеригаз» объявляет тендер
Тендеры 1 ноября 18:12
Объявлен тендер на ремонт в Ичеришехер
Тендеры 19 октября 10:57
Лента новостей
Вырос экспорт фундука в Грузии
Бизнес 15:36
Утверждены инвестиции в газораспределительные компании Грузии
Энергетика 15:34
Пилотный транзитный контейнерный поезд в рамках мультимодального проекта планируется запустить в I кв. 2020 г. (ФОТО)
Транспорт 15:29
В Баку открылась экспозиция в честь 90-летия народного художника Кямиля Наджафзаде (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:18
Узбекский "Нефтегазинвест" закупает моторное масло
Тендеры 15:14
ЦИК Азербайджана: Для участия в парламентских выборах утверждены кандидатуры 569 лиц
Политика 15:12
АБР об итогах и перспективах деятельности в Казахстане за 2019-2020 гг (Эксклюзив)
Бизнес 15:01
Грузия и Австрия наращивают сотрудничество в сфере транспорта, связи и информационных технологий
Транспорт 14:54
Президент Казахстана ратифицировал закон о военном соглашении с Турцией
Казахстан 14:51