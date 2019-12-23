"КТК-Казахстан" и "КТК-Россия" вновь продлили тендер по закупке оборудования

23 декабря 2019 11:56 (UTC+04:00)

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