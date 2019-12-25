Управление Геофизики и Геологии SOCAR объявляет тендер

25 декабря 2019 12:46 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
АО "Железные дороги Казахстана" объявило тендер
Тендеры 12:53
SOCAR о реализации проектов по модернизации в уходящем году
Энергетика 10:20
АО «Алматинские электрические станции» в Казахстане закупит батареи
Тендеры 10:10
Президент SOCAR встретился с премьер-министром Грузии (ФОТО)
Энергетика 24 декабря 18:58
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит электроматериалы
Тендеры 24 декабря 17:45
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" продлевает тендер по энергетическому страхованию месторождений
Тендеры 24 декабря 17:14
Лента новостей
Казахстан подготовил постановление о денонсации соглашения с Россией
Бизнес 14:05
Узбекистан выдал лицензию инвестиционного консультанта Британской Ernst & Young
Финансы 14:03
Завтра днем в Баку сохранится теплая погода
Общество 13:57
Азербайджан ищет потенциальные рынки для экспорта куриной продукции
Бизнес 13:53
Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 13:50
В Азербайджане откроются новые частные лаборатории по пищевой безопасности
Бизнес 13:46
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе лиц, имеющих заслуги в развитии спорта
Политика 13:40
Азербайджан - в списке ТОП-10 самых привлекательных туристических мест Великобритании
Туризм 13:40
Группе спортивных специалистов предоставлена Персональная пенсия Президента Азербайджана
Политика 13:34