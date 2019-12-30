Казахстанский «Ульбинский металлургический завод» закупит насосы

30 декабря 2019 11:22 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекский "Нефтегазинвест" закупит преобразователи
Тендеры 11:43
Газопровод «Сарыарка» введен в эксплуатацию в Казахстане
Энергетика 10:39
Туркменистан объявил тендер по модернизации газовой инфраструктуры
Тендеры 10:20
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит фильтры
Тендеры 10:15
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит трубы и металлопрокат
Тендеры 10:08
ВВП Казахстана составил почти $105 млрд
Бизнес 29 декабря 17:54
Лента новостей
Американские интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе Wikipedia
США 12:40
В Уджаре и Гёйчае сданы в эксплуатацию жилые здания для вынужденных переселенцев (ФОТО)
Общество 12:37
Отмечен рост турпотока из Азербайджана в Турцию
Туризм 12:37
Официальный курс узбекского сума на 31 декабря - 6 января
Финансы 12:25
К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
США 12:25
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО)
Общество 12:22
Главный индекс Токийской биржи достиг максимума почти за 30 лет
Другие страны 12:08
Tesla раньше срока передала покупателям первую партию собранных в Шанхае электромобилей
Китай 12:07
Эльмар Мамедъяров: Наши внешнеполитические приоритеты остаются неизменными
Политика 12:03