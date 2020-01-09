Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги аренды оборудования

9 января 2020 11:14 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 10:16
Компания по контейнерным перевозкам Азербайджана планирует увеличить грузоперевозки
Транспорт 09:22
Газовый госконцерн Туркменистана закупит ГСМ
Тендеры 09:19
Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане обозначил ключевые направления развития на 2020 г
Бизнес 8 января 18:32
Узбекский "Нефтегазинвест" закупает муфты путем тендера
Тендеры 8 января 17:14
В Казахстане незначительно поднялись цены на жилье
Бизнес 8 января 16:11
Лента новостей
Epsilon продолжает строительство газопровода "Чигил-Мубарекский ГПЗ" в Узбекистане
Строительство 11:27
В Азербайджане создается новая федерация
Общество 11:24
В ряде провинций Турции отменены школьные занятия
Турция 11:20
Представители МККК навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева
Нагорно-карабахский конфликт 11:09
Вырос экспорт Турции в страны ОИС
Турция 11:03
Крупнейшие банки Японии приказали своим сотрудникам-японцам покинуть Иран
Другие страны 11:02
"Приговор совести" в Сумгайытском драмтеатре (ФОТО)
Культура 10:52
Стало известно, сколько ферм по разведению улиток будет создано в Грузии в 2020 году
Бизнес 10:50
В Нахчыване создан Фонд аграрного страхования
Экономика 10:44