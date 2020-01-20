Почтовый оператор Казахстана закупит фильтры

20 января 2020 13:24 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Определены лидеры по объемам торговли в Казахстане
Бизнес 14:27
В западном регионе Туркменистана объявлен тендер на застройку села
Тендеры 11:53
Bek Air приостановила возврат средств за билеты на отмененные рейсы
Казахстан 11:40
Казахстан полностью запретил экспорт скота
Бизнес 11:06
Оператор казахстанской почтовой сети закупит дизтопливо
Тендеры 10:20
Туркменистан объявил тендер в сфере производства технического йода
Тендеры 10:00
Лента новостей
Генпрокурор России Юрий Чайка покидает свой пост
Россия 14:45
Азербайджан полон решимости положить конец безнаказанности за события 20 Января - Постпредство Азербайджана при ООН
Политика 14:43
Азербайджанский народ всегда будет помнить события Кровавого Января - Хураман Гасымова
Политика 14:43
Азербайджанская строительная компания о сроках сдачи в эксплуатацию крупного объекта в Баку
Бизнес 14:41
Автомобили лидируют в грузинском экспорте
Бизнес 14:41
Иран отменил НДС на продажу нефти, газа и газоконденсатов внутри страны
Энергетика 14:37
Тюркский совет: 20 Января для азербайджанского народа - День чести, еще больше укрепивший его решимость в стремлении к независимости
Политика 14:30
Определены лидеры по объемам торговли в Казахстане
Бизнес 14:27
В Грузии откроется металлургический завод
Строительство 14:23