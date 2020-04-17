Ж/д оператор Казахстана привлекает услуги по ремонту железнодорожных путей

Тендеры 17 апреля 2020 16:58 (UTC+04:00)
Ж/д оператор Казахстана привлекает услуги по ремонту железнодорожных путей
В вагонном депо «Шярг» завершен ремонт ряда вагонов
В вагонном депо «Шярг» завершен ремонт ряда вагонов
В Узбекистане продолжается строительство крупнейшего цементного завода страны
В Узбекистане продолжается строительство крупнейшего цементного завода страны
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