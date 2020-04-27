Уранодобывающая компания Казахстана привлечет услуги по модернизации оборудования

Тендеры 27 апреля 2020 17:18 (UTC+04:00)
Уранодобывающая компания Казахстана привлечет услуги по модернизации оборудования
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