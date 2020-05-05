AccessBank объявляет тендер на закупку годового абонемента для Плана оценки MS Navision

БАКУ/Trend - AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере на закупку годового абонемента для Плана оценки MS Navision.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az или по номеру (+994 55) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает в 18:00 восьмого мая 2020 года.