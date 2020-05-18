МБА закупит системы управления виртуальными серверами
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Граждане пишут Президенту: Мы очень высоко оцениваем Вашу самоотверженность, проявленную во имя здоровья и благополучия народа
Пассажироперевозки между Баку и Нахчываном осуществляются только в необходимых случаях - Ибрагим Мамедов
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
В Азербайджане выявлено еще 113 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 40, скончался один человек
Азербайджан оперативно реагирует на новые тренды, которые пока заметны не всем наблюдателям - российский эксперт
Одним из препятствий для страхования торговых объектов является несоблюдение правил противопожарной безопасности - Анар Халафов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Молдова в двустороннем плане всегда ориентировались на активное взаимодействие
Производственная компания Азербайджана отмечает снижение объемов производства алюминиевых и ПВХ профилей
В органах Генпрокуратуры Азербайджана проведены кадровые реформы для обеспечения эффективности работы (ФОТО)
Севиль Микаилова: Лидерские качества Президента Азербайджана способствуют укреплению позиций страны не только в регионе, но и во всем мире (ВИДEO)
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации Лачина
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Молдовы Игоря Додона в формате видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО)