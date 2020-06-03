«Туркменхимия» повторно объявляет тендер на закупку технологического оборудования

Тендеры 3 июня 2020 15:23 (UTC+04:00)
«Туркменхимия» повторно объявляет тендер на закупку технологического оборудования
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева
Состоялось открытие Тертерского филиала ОАО “Азерхалча” (ФОТО) (версия 2)
Состоялось открытие Тертерского филиала ОАО “Азерхалча” (ФОТО) (версия 2)
После реконструкции сдана в эксплуатацию электрическая подстанция &quot;Тертер&quot; (ФОТО) (версия 2)
После реконструкции сдана в эксплуатацию электрическая подстанция "Тертер" (ФОТО) (версия 2)
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