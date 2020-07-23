ТКНПЗ Туркменистана продлевает тендер на капитальный ремонт
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Противник должен знать, что любая его провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху
Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано - Лейла Абдуллаева
Власти Армении способны вовлечь в свои грязные дела армянские террористические организации — МИД Азербайджана
При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО)
Состоялось заседание подкомиссии по экономике в рамках трехстороннего формата сотрудничества «Узбекистан-США-Афганистан»
План выхода Азербайджана из экономического кризиса опирается на увеличение реальных доходов населения
Азербайджанское государство оплатит медицинскую и юридическую помощь нашим соотечественникам, пострадавшим в результате нападения армян в Лос-Анджелесе