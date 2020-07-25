АО «Алматинские электрические станции» закупит трубы

Тендеры 25 июля 2020 10:22 (UTC+04:00)
АО «Алматинские электрические станции» закупит трубы
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит автозапчасти
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит автозапчасти
Атырауский НПЗ закупит батареи
Атырауский НПЗ закупит батареи
АО «Алматинские электрические станции» закупит трубы
АО «Алматинские электрические станции» закупит трубы
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