«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
В Баку состоялась торжественная церемония встречи участвующего в совместных учениях личного состава ВС Турции (ФОТО/ВИДЕО)
При организации Агентства по развитию МСБ продолжается просветительская акция в рамках мер по борьбе с пандемией (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Существующие и активизирующиеся сегодня в мире азербайджанские общины – поддержка и для нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство
Президент Ильхам Алиев: В последние несколько лет интерес к профессии учителя возрос, так как сегодня учителя получают более хорошую зарплату
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что азербайджанскому обществу веками удавалось хранить семейные ценности
Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги пытаются отравить умы нашей молодежи, привить ей чуждые нашему народу ценности
Итальянская пресса тиражирует публикации о зверствах армян против азербайджанцев в различных странах
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы безработица в Азербайджане стремительно росла, хотя в условиях пандемии она растет во всех странах
Президент Ильхам Алиев: Наша страна развивается так стремительно, что подготовка кадров не может развиваться в соответствии с промышленным, экономическим развитием страны
Президент Ильхам Алиев: Нет необходимости в подготовке специалистов по профессиям, которых через пять лет не будет
Президент Ильхам Алиев: Необходимо принять дополнительные меры в области повышения уровня образования