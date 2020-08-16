AzerGold привлечет услуги топографической съемки и оцифровки для пилотного проекта
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В Центре по контролю за заболеваниями Грузии заявили, что установлены все контакты инфицированных в Местия
Инфраструктурные работы на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс близятся к заключительному этапу
Массовое проведение религиозных обрядов представляет опасность с точки зрения распространения коронавируса - УМК
Учреждение Координационного совета азербайджанцев Франции привнесло организованности и динамики в движение диаспоры - Госкомитет
Часть обратившихся граждан отказалась возвращаться в страну, когда самолет уже был отправлен - Хикмет Гаджиев
Хикмет Гаджиев: Мы становились очевидцами того, как Пашинян ставил себя в комичное положение и во время дебатов с Президентом Азербайджана в Мюнхене
ЗАО "Бакинский метрополитен" о строительных работах на станции метро "Папанин" и в Ходжасанском депо
МИД Азербайджана распространил спутниковые изображения нового незаконного поселения, созданного в оккупированном Арменией Кельбаджаре (ФОТО)
Вопрос возобновления в Азербайджане работы общественного транспорта в выходные будет рассмотрен в последующие недели