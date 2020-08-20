ТКНПЗ Туркменистана объявляет тендер на закупку подшипников
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В Азербайджане за последние сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148 человек
Комментарии Хикмета Гаджиева о новой Стратегии национальной безопасности Армении опубликованы в болгарской прессе
КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на предоставление услуг для сооружений компримирования природного газа
Ученые-азербайджанцы, проживающие за рубежом, проведут в UNEC тренинги в связи с дистанционным обучением (ФОТО)