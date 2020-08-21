ИВ Джалилабадского района объявила тендер по благоустройству города Гёйтепе
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Посольство Азербайджана подготовило поздравительный видеоролик по случаю 29-летия независимости Украины (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Строительство электростанции «Гобу» - очень важный шаг в укреплении нашего энергетического потенциала
Полиция в Баку в рамках особого режима карантина усилила контроль в местах проведения вступительных экзаменов (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» (ФОТО)
Запущен единый республиканский Центр обработки данных автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии
В Азербайджане около 37 процентов учителей из-за возраста входят в группу риска инфицирования коронавирусом COVİD-19
Вестибюли двух станций бакинского метро будут открыты для публичного доступа к платежным терминалами
Реализация Германо-азербайджанской совместной программы развития предпринимательства продолжается в онлайн-режиме