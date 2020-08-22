Казахстанское ТОО «ОзенМунайСервис» закупит трубы
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Арест небезызвестных лиц показал, что в Азербайджане никому не предоставлены и не будут предоставлены особые привилегии - депутат
К сожалению, в последнее время группа людей расслабилась и безответственно организовывает свадьбы - глава парламентского комитета
Не для того в Азербайджане создавалось правовое государство, чтобы покрывать чьи-либо правонарушения - депутат
Президент Ильхам Алиев вновь показал, что ни один человек, нарушивший закон, независимо от должности и статуса, не останется безнаказанным - депутат
Любой участник той свадьбы, будь то Рамиз Мехтиев либо другие должностные лица, должны нести правовую ответственность за свои поступки - депутат
Президент Ильхам Алиев создает в Азербайджане грандиозную энергетическую инфраструктуру - Сахиль Керимли
В Туркменистане будут построены новые холодильные склады для хранения сельскохозяйственной продукции
БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования по специальности «Нефтегазовая инженерия»