Государственный фонд социальной защиты Азербайджана объявляет тендер
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Президент Ильхам Алиев вновь показал, что ни один человек, нарушивший закон, независимо от должности и статуса, не останется безнаказанным - депутат
Любой участник той свадьбы, будь то Рамиз Мехтиев либо другие должностные лица, должны нести правовую ответственность за свои поступки - депутат
Президент Ильхам Алиев создает в Азербайджане грандиозную энергетическую инфраструктуру - Сахиль Керимли
В Туркменистане будут построены новые холодильные склады для хранения сельскохозяйственной продукции
БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования по специальности «Нефтегазовая инженерия»