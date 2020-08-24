«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку кабельной и химической продукции
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Айгюн Кязымова посвятила новый проект памяти генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО/ВИДЕО)
Созданный Арменией сепаратистский режим должен осознать, что азербайджанская армия решительно пресечет любые провокации — депутат
Открытие Турцией газового месторождения в Черном море будет иметь далеко идущие последствия для будущего импорта
Президент Ильхам Алиев: Необходимо правильно проанализировать ситуацию в районах, изучить имеющиеся недостатки, решить беспокоящие людей проблемы
Свадьба с участием лиц, которые сами должны быть примером для общества, вызывает сожаление - депутат
Агентство по развитию МСБ приглашает предпринимателей воспользоваться возможностями промышленных парков и кварталов Азербайджана
Издан совместный труд Эльхана Алескерова и Намика Алиева «Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял назначенных глав Исполнительной власти в формате видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО)
Командующий ВМС Азербайджана: «Кубок моря» служит укреплению мира и обеспечению безопасности на Каспии (ФОТО)
В Азербайджане проводится тестовый экзамен в рамках трудоустройства учителей физкультуры и начальных классов
Baktelecom ускорил предоставление телекоммуникационных услуг в связи с началом нового учебного года (ФОТО)
Посреднические усилия России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта неубедительны - депутат
Обнародованы правила использования страховых резервов в рамках обязательного медицинского страхования