Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана объявляет тендер
МИД: Согласование графика вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана должно составить предмет переговоров
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции здания общежития в Бузовне (ФОТО)
Члены сборных команд Азербайджана по видам гимнастики поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева является блестящим примером женского лидерства – экс-президент Латвии
Экзамены вне помещений проводятся с соблюдением правил карантинного режима - минобразования Азербайджана
В Азербайджане следует соблюдать правила карантина в месяце Мухаррам, как это было в период Рамазана - УМК
МИД: Согласование графика вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана должно составить предмет переговоров
Глава МИД Азербайджан: Мы ожидаем от сопредседателей МГ ОБСЕ гарантий готовности армянской стороны к ведению субстантивных переговоров
Министр обороны России: Для меня посещение Азербайджана – это всегда хорошая возможность обменяться мнениями
Президент Ильхам Алиев: Соревнования «Кубок моря» будут служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые в них участвуют